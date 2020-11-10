Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 8 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.D, H.E. ve Ö.A'yı gözaltına aldı. Zanlılarla birlikte farklı türlerde yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
- Kaynak: AA
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