Sarıgöl'de uyuşturucudan tutuklama - Son Dakika
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Sarıgöl'de uyuşturucudan tutuklama

10.03.2022 10:29
Sarıgöl'de uyuşturucudan tutuklama

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphe üzerine durdurulan V.V. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda 12.4 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1635 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli V.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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Münir Karaloğlu, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıgöl'de uyuşturucudan tutuklama - Son Dakika


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