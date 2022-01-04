Sarıgöl'de uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üst aramalarında uyuşturucu bulunan 6 kişi yakalandı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede düzenledikleri denetimde durumundan şüphelendikleri S.Ö, A.Y, A.Ş, Ç.O. ve T.P'yi durdurdu. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 0.5 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Ekipler, yine şüphe üzerine durdurdukları H.S'nin de üzerinde de 7.8 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek suçundan işlem yapıldı.