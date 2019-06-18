Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de üzüm bağlarında dolu zararı
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Sarıgöl'de üzüm bağlarında dolu zararı

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan dolu, üzüm bağlarında hasara yol açtı.

Sarıgöl'de üzüm bağlarında dolu zararı, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan dolu, üzüm bağlarında hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Ahmetağa, Çanakçı ve Bağlıca mahalleleri ile Kavakkırı mevkisinde önceki gün akşam saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağlarında zarar oluştu.
Yağışın ardından bağlara giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sarıgöl Ziraat Odası yetkilileri, hasar tespit çalışması yaptı.
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 bin dekar bağda hasar tespit ettiklerini, ilerleyen günlerde zararın boyutlarının tam anlamıyla ortaya çıkacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:16 Kaynak: AA
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