Sarıgöl'de üzüm hasadına başlandı - Son Dakika

Sarıgöl'de üzüm hasadına başlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2020 yılı üzüm hasadına erkence tür olan Trakya İlkeren türü üzümle başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2020 yılı üzüm hasadına erkence tür olan Trakya İlkeren türü üzümle başlandı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü


Sarıgöl ve çevresinde yetiştirilen çekirdekli ve çekirdeksiz sofralık üzüm türlerinden olan Trakya İlkeren'de hasat başladı. Sarıgöl Bahadırlar Mahallesinden üzüm üreticisi Orhan Uç, 18 dekarlık üzüm bağının tamamını erkence sofralık türü olan Trakya İlkeren yetiştirdi. Üzümlerin erken ermesi nedeniyle kilosu 3.5 TL'den satılırken, üzümler alıcı tüccar tarafından Ege Bölgesinin çeşitli yerlerine günü birlik gönderilmeye başlandı.


Üzüm üreticisi Orhan Uç, erken üzüm satmanın sevincini yaşadığını belirterek,"Sarıgöl'de erkence türü üzümlerden olan Trakya ilkeren yetiştirdim. Erken üzüm sattım. Masrafı az olmakta. Ayrıca önümüzdeki günlerde süperyol üzümlerin kesimleri de başlayacak." dedi.


"Sarıgöl'de temmuz ayında hasat başlar"


Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl'de 113 bin dekarlık alanda dokuz çeşit üzümün yetiştiğine dikkat çekerek, "Sarıgöl'de üzüm sezonu başladı. Sezonumuz aralık ayına kadar devam edecek. Özellikle Sultaniye üzüm ağırlıkta olacak." dedi. - MANİSA

Trakya Bölgesi, Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de üzüm hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 18:41:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıgöl'de üzüm hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]