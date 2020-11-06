Sarıgöl'de üzüm üreticisini sevindiren yol çalışması - Son Dakika

Sarıgöl'de üzüm üreticisini sevindiren yol çalışması

06.11.2020 11:54
Sarıgöl'de üzüm üreticisini sevindiren yol çalışması, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Sarıgöl'de, Baharlar-Tekeli-Kertil güzergahında başlattığı sathi kaplama çalışmasında sona gelindi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Sarıgöl'de, Baharlar-Tekeli-Kertil güzergahında başlattığı sathi kaplama çalışmasında sona gelindi. Birçok bağlının yanı sıra Denizli'ye de bağlantı sağlayan yolda yapılan çalışmanın önemine değinen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

İl genelinde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarıyla, vatandaşları güvenli yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl'de üreticileri unutmadı. Büyükşehir Belediyesi, üzüm bağlarının bulunduğu, üreticinin yoğun olarak kullandığı, Baharlar-Tekeli-Kertil güzergahında sathi kaplama çalışmasına başladı. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hamza İlhan, Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan ile birlikte yürütülen sathi kaplama çalışmasını inceledi.

Çalışmanın önemine değindi

Mevcut güzergahta yürütülen yol çalışmasının önemine değinen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Bizler, Sarıgöl Belediyesi olarak bu yol güzergahlarında daha önce yol genişletme ve alt yapısının asfalta hazır hale getirilmesi için çalışmalarımızı yaptık. Akabinde de Büyükşehir'imizin kendi ekipleri gelip, öncelikle mekanik malzeme serimi yaptılar. Kasım ayının ilk haftası olmasına rağmen, vatandaşlarımızın konforla kullanacağı asfalt çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarımız gayet iyi gitmekte. Bunun öncesinde Dadağlı, Karacaali, Beyharmanı, Günyaka bölgesinde yaklaşık 15 kilometrelik asfalt serimi yaptık. Bugün burada da 11 buçuk kilometrelik bir yol çalışması yapılıyor. Bu yolun önemi de, bizim birçok bağlımıza, aynı zamanda Denizli'ye bağlantısı olan bir yol. Buradan Denizli yoluna da ilçemizi bağlamış olduk asfaltıyla beraber. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar. Hatasız kazasız kullansınlar" dedi.

Emeği geçenlere teşekkür etti

İlçede yürütülen yol çalışmaları nedeniyle memnuniyetini paylaşan Başkan Selçuk, "Bu yol çalışmasında emeği geçen öncelikle Büyükşehir'imizin ekipleri gerçekten güzel çalıştılar, özenerek çalıştırlar. Bazen zor koşullarda çalışıyor. Muhtarlarımız da burada kendilerine destek oluyor. Bu anlamda Büyükşehir'in Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığında çalışan tüm personellerine, işçilere, muhtarlarımıza, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanımıza, tüm emeği geçenlere, en önemlisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, ilçemize yapmış olduğu asfalt çalışmasından dolayı çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun Sarıgöl'e" ifadelerinde bulundu.

Yol sorunları sona erdi

Yol sorunlarının sona erdiğini dile getiren Baharlar Mahalle Muhtarı Ahmet Karabaş, "Yıllardır çözülmeyen yol sorununa Allah razı olsun Cengiz başkanımız elini uzattı. Yol sorunumuzu çözdü. Burası görüldüğü gibi üzüm bağları. Aralık-Ocak ayına kadar biz üzüm hasatı yapıyorduk. Avrupa ülkelerine buradan ihracat yapıyoruz. Önemli bir bölge. Ama, yıllardır gelen tüccarlar yoldan şikayetçiydi. Muhtarım yol sorunumuz, yol sorunumuz. Allah'a şükür Cengiz başkanımız elini uzattı. Yol sorunumuz bitti. Bu bizim köye iki puan daha arttırdı. Allah razı olsun Cengiz başkanımızdan, bize önderlik yapan Necati başkanımızdan" ifadelerinde bulundu. İncelemenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve beraberindekiler, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u makamında ziyaret etti. - MANİSA

Sarıgöl'de üzüm üreticisini sevindiren yol çalışması
Sarıgöl'de üzüm üreticisini sevindiren yol çalışması
Sarıgöl'de üzüm üreticisini sevindiren yol çalışması
Sarıgöl'de üzüm üreticisini sevindiren yol çalışması
Sarıgöl'de üzüm üreticisini sevindiren yol çalışması
Sarıgöl'de üzüm üreticisini sevindiren yol çalışması

Baharlar, Sarıgöl, Tekeli, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıgöl'de üzüm üreticisini sevindiren yol çalışması - Son Dakika


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