Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de yağış etkili oldu
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Sarıgöl'de yağış etkili oldu

3 saat önce

Sarıgöl ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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Sarıgöl ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra aniden başlayan ve şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Şehit Esin Akay Caddesinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri olumsuzluğu yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Sarıgöl, Güncel
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