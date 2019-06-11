Sarıgöl'de yağış etkili oldu
3 saat önce
Sarıgöl ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sarıgöl
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:30 Kaynak: AA
ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra aniden başlayan ve şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Şehit Esin Akay Caddesinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri olumsuzluğu yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.
Arazi ortasında çıkan termal su köylülerin 'doğal jakuzi' keyfi yapmasına neden oldu
Diyarbakır'da bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi
Van'daki alabalık tesisleri yılda bin 800 ton alabalık üretimiyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor
İki Türk'ün kurduğu iyzico 960 milyon liraya PayU'ya satıldı