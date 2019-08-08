Sarıgöl'de 'Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası'

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.



14 Kur'an kursunun katıldığı turnuvada Kızılçukur Kur'an Kursu futbol takımı ile Sarıgöl Hastahane Camisi Kur'an kursu futbol takımı finalde karşı karşıya geldi. Tırazlar Mahallesi halı sahasında Kızılçukur Kur'an Kursu futbol takımı ile Sarıgöl Hastahane Kur'an kursu futbol takımları arasında oynanan maçın normal süresi 1-1 tamamladı. Penaltı atışları sonrası Kızılçukur Mahallesi Kur'an kursu futbol takımı maçı 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Turnuvayı yakından izleyen İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, "Öğrencilerimizi spora sevdirmek, müsabakalarla yeni arkadaşlıklar edinmelerini sağlamak, sadece Kur'an öğrenmeleri yanında sosyal etkinliklerinin de gelişmelerini sağladık. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı kutlarım" dedi.



Şampiyon olan Kızılçukur Mahallesi Kur'an Kursu futbol takımı kupasını ve madalyalarını İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan verdi. Turnuvaya katılan tüm futbolculara da çeşitli hediyeler dağıtıldı. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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