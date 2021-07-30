Sarıgöl'de yaz voleybol ve futbol kursları açıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kızlarda voleybol, erkeklerde de futbol kursları açıldı.

Sarıgöl'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kızlar voleybol kursları Sarıgöl Kapalı Spor Salonunda, futbol kursları ise 4 Eylül Stadyumunda başlandı.

Açtıkları kurslar hakkında açıklamalarda bulunan Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, "Her zaman her yerde herkes için eğitim şart. Bu amaçla kızlarda voleybol, erkeklerde futbol yaz kurslarımız devam etmekte, gençlerimizi spor etkinliklerine katarak spor yapmalarını sağlamaktır." dedi.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan voleybol ve futbol kursları Öğretmeni Şeref Aslan, "Kurslarda, önce takım oyunu ve ekip çalışmasın önemi anlatıldı. Topla paslaşmalar, şut atmalar, smaç çalışmaları gibi etkinlikler yapıyoruz. Takımlar halinde kısa devreli maçlar yapacağız." diye konuştu. - MANİSA