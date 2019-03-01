Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Zeytin Budama Eğitimi

Sarıgöl'de Zeytin Budama Eğitimi

1 saat önce

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilçedeki üreticilere zeytin budama eğitimi verildi.

Sarıgöl'de Zeytin Budama Eğitimi, System.String[]
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilçedeki üreticilere zeytin budama eğitimi verildi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki zeytinlikte, 25 üreticiye uygulamalı olarak verilen eğitimde, üreticilere zeytinden daha fazla verim almalarını ve ağacı zararlılardan korumanın yolları anlatıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki üreticilere yönelik başlattıkları eğitim faaliyetlerinin süreceğini belirtti.

Eğitime katılan zeytin üreticisi Hasan Hüseyin Güneş de "Zeytin budama işinde doğru bildiğimiz yanlışları gördük. Ne kadar hatalı olduğumuzu anladık. Gerçek budamanın nasıl olacağını öğrendik. Memnun kaldık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigara Üretim ve Paketlenmesinde Standartlar Belirlendi Son Dakika! Eren Erdem 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi "Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:14:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Zeytin Budama Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]