Sarıgöl'deki çalışmalar masaya yatırıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, çalışmaları yakından takip etmek amacıyla Sarıgöl'e bir ziyaret düzenledi. İlçeyi ziyareti esnasında Genel Müdür Yardımcısı Çevik'e, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da eşlik etti. Hizmet binasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçarslan ve MASKİ İlçe Şefi Veli Toktaş tarafından karşılanan Çevik, bir toplantı yaparak ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili görüşme gerçekleştirdi. Ardından ilgili birimler denetlenerek,işleyiş ve hizmetlere ilişkin talimatlar iletildi.

KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Sorumluluk sahası 17 ilçeyi kapsayan bir kurum olarak, koordinasyon konusu bizler için daha da önem kazanıyor. Bunu sağlamak adına sürekli olarak ilçelerimizi ziyaret ederek, gerekli görüşme ve denetlemelerimizi yapıyoruz. Tüm ilçe ve birimlerimizde vatandaşlarımıza kapılarımız her zaman açık. Manisa'mızı her anlamda çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için yöneticisinden vatandaşına kadar her yerde iş birliğiyle hareket etmek durumundayız" dedi.