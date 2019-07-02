Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'deki üzüm bağları sıcaktan korunmak için örtüldü
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Sarıgöl'deki üzüm bağları sıcaktan korunmak için örtüldü

48 dakika önce

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği bağlar, aniden bastıran sıcaklar nedeniyle örtü altına alınıyor.

Sarıgöl'deki üzüm bağları sıcaktan korunmak için örtüldü, System.String[]
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği bağlar, aniden bastıran sıcaklar nedeniyle örtü altına alınıyor. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl'deki üzüm bağları, yükselen hava sıcaklığından korumak için örtü altına alınıyor. Çalışma kapsamında iki ve dört yıl kullanım ömürlü beyaz kanaviçe örtüler kullanıldı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl Ovası'nda 130 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirildiğini belirterek, "Bu yıl bağlar, erken örtülmeye başlandı. Sebebi ise hava sıcaklıkların aniden bastırması. Tahminen ovamızın yüzde 95'i, örtü altına alınarak korunacak" dedi. Üzüm üreticisi Emin Çepel de, ay sonuna kadar ilçenin tüm üzüm bağlarının örtü altına alınacağını belirterek, "Ayın sona doğru, Sarıgöl Ovası'nın tamamı örtülmüş olur. Bu örtüler olmasa, bağlardaki üzümlerimizi koruyamayız" dedi.

- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:13 Kaynak: DHA
Sarıgöl, Manisa, Güncel
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