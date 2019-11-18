Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'den güz manzaraları fotoğraf meraklılarını bölgeye çekiyor
Son Dakika Güncel Sarıgöl'den güz manzaraları fotoğraf meraklılarını bölgeye çekiyor - Son Dakika

Sarıgöl'den güz manzaraları fotoğraf meraklılarını bölgeye çekiyor

6 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde güz mevsimiyle doğada oluşan renk cümbüşü, görenlerde hayranlık uyandırıyor.

Sarıgöl'den güz manzaraları fotoğraf meraklılarını bölgeye çekiyor, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde güz mevsimiyle doğada oluşan renk cümbüşü, görenlerde hayranlık uyandırıyor.

Özellikle ilçenin Alemşahlı Mahallesi'nde bulunan Asar Yaylası'nda sonbahar tüm güzelliği ile kendini gösterdi.

Asırlık çınar ağaçlarının bulunduğu yaylada, yeşil, turuncu, sarı ve kırmızı en güzel tonlarıyla ortaya çıktı.

Doğanın güzelliğini yansıtmasıyla ortaya çıkan manzaralar, birçok fotoğraf meraklısını da bölgeye çekti.

Sonbaharın son günlerinde bölgeye gelen aileler de piknik yaparken diğer yandan yayladaki güz manzaralarını fotoğraflıyor.

Öte yandan Türkiye'de en fazla sofralık üzümün yetiştirildiği ilçede sonbaharla üzüm bağlarında da güzel bir görüntü oluştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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