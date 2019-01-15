Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'e 400 Dönümlük Sosyal Tesis

Sarıgöl'e 400 Dönümlük Sosyal Tesis

2 saat önce

MANİSA(AA) - Sarıgöl Belediyesinin, Manisa Orman İşletme Müdürlüğünden kiraladığı 400 dönüm alanı sosyal tesis yapacağı bildirildi.

Sarıgöl'e 400 Dönümlük Sosyal Tesis, System.String[]
MANİSA(AA) - Sarıgöl Belediyesinin, Manisa Orman İşletme Müdürlüğünden kiraladığı 400 dönüm alanı sosyal tesis yapacağı bildirildi.

Belediye başkanı Necati Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski Sarıgöl- Buldan kara yolu üzerinde bulunan 400 dönüm araziyi Manisa Orman İşletme Müdürlüğünden 29 yıllığına kiraladıklarını belirtti.

Bölgeye, içerisinde birçok donatıların bulunacağı sosyal tesis yapacaklarını dile getiren Selçuk, "Halkımızın gönül rahatlığıyla dinlenebileceği bir tesis planlıyoruz. İnşallah burası uzun vadede çok güzel olacak. Projemiz hazır ve çalışmalarımıza hemen başlıyoruz." diye konuştu.

Selçuk, desteklerinden dolayı Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:48 Kaynak: AA

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