Sarıgöl Galatasaraylılar Derneği Başkanı Kamil Turhan oldu

250 üyesi bulunan Sarıgöl Galatasaraylılar Derneği olağan kongresi yapıldı. Yapılan seçimde derneğin başkanlığına Kamil Turhan seçildi.



Sarıgöl Galatasaraylılar Derneği olağan kongresi, Köşebaşı Kıraathanesi-2'de çoğunluğun sağlanmasıyla yapıldı. Tek liste halinde gerçekleştirilen seçimde Kamil Turhan derneğin yeni başkanı seçildi. Kongre sonrası Yeni Başkan Kamil Turhan, yıllardır Sarıgöl Galatasaraylılar Derneği Başkanılığı yapan Reşat İlter'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek plaket verdi.



Kongre sonrası üyelere teşekkür eden Kamil Turhan, "Sarıgöl'de Galatasaraylılar derneğini daha çok üye sayısını arttırmak için çalışacağım. Galatasaray ile ilgili forma, atkı, eşofman, bayraklar temin ederek üyelerimizin satışına sunacağım. Eski başkandan devraldığım görevi daha ileri seviyeye çıkarmak için çalışacağım." dedi.



Sarıgöl Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu şu üyelerden oluştu: "Kamil Turhan, Utku Çevik, Eşref Çakmak, Ahmet Yörük, Alaattin Kocaağa, Tarık Topbaşoğlu ve Yusuf Karaca." - MANİSA