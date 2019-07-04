Sarıgöl jandarması hırsızlık zanlarını yakaladı

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Ekrem İmamoğlu, ilk Meclis toplantısını ne zaman yapacağını açıkladı

"Parayı değil seni istiyorum" deyip tecavüze kalkışan sapığın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi