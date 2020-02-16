Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan Silopi'de engelliler ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan Silopi'de engelliler ile buluştu - Son Dakika

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan Silopi'de engelliler ile buluştu

6 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, daha önce görev yaptığı Silopi'de engelliler ile bir araya geldi.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan Silopi'de engelliler ile buluştu, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, daha önce görev yaptığı Silopi'de engelliler ile bir araya geldi.

MÜSİAD Şırnak Temsilciliğince Tır Parkında düzenlenen etkinliğe katılan Arıkan yaptığı konuşmada, Silopi'deki görevi dönemde engellilerle yakından ilgilendiğini anımsatarak, "Silopi'den ayrıldıktan sonra onlarla bağımız kopmadı. Sürekli telefonla konuşuyoruz. Engellilerin aşırı sevgisine kayıtsız kalmak gerçekten imkansız. Hepsi de kardeşim kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar özel insanlar onların değerini bilmeliyiz. Buradaki engelli kardeşlerimizi düzenleyeceğimiz programla yaz ayında Sarıgöl'de ağırlayacağız." dedi.

Engellilerden Mehmet Tülo ise Kaymakam Ali Arıkan'ı çok sevdiklerini belirterek, "Onunla buluşup hasret giderdikleri için mutlu olduk. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin'e engelilere yaptıkları katkı dolayısıyla teşekür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Silopi Kaymakamı Işıktaş ile çok sayıda engelli katıldı.

Ali Arıkan, Sarıgöl, Manisa, Silopi, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karın ağrısıyla hastaneye giden hastanın çift safra kesesi olduğu ortaya çıktı
Pastane çalışanı, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 18:01:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan Silopi'de engelliler ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]