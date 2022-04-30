Sarıgöl Kaymakamı Arıkan, bayram öncesi trafik denetimlerine katıldı - Son Dakika
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Sarıgöl Kaymakamı Arıkan, bayram öncesi trafik denetimlerine katıldı

30.04.2022 15:31
Sarıgöl Kaymakamı Arıkan, bayram öncesi trafik denetimlerine katıldı

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Kaymakam Arıkan, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile birlikte Hükümet Konağı önündeki kavşakta denetimlere katıldı.

Arıkan, ekiplerce durdurulan otomobil ve diğer araçlardaki yolcuları özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı, kemerini takanlara da teşekkür etti.

Emniyet kemerinin önemi ile ilgili bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu ve İlçe Jandarma Komutanı İsmet Altun da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıgöl Kaymakamı Arıkan, bayram öncesi trafik denetimlerine katıldı - Son Dakika


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