Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu için kermes düzenlendi - Son Dakika

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından, okulun boyanması ve bahçe duvarlarının yenilenmesi için kermes düzenlendi.

Sarıgöl Hükümet Konağı önünde düzenlenen kermeste, veliler yiyecek içecek sattı.

Okul Aile Birliği Başkanı Betül Tanrıverdi, kermesten elde edilen gelirle okulun boyanacağını ve okul bahçesinin çevre duvarlarının yenileneceğini bildirdi.

Kermeste kurulan bir stanttan elde edilen gelirin, okul bahçesinde öğrencilerce beslenen "Pamuk" isimli köpeğin de aralarında olduğu sokak hayvanları için kullanılacağı bildirildi.

Kermese, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, daire amirleri, okul müdürleri de katıldı.