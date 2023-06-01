Sarıgöl ovasını sel vurdu! Üzüm bağları balçık altında kalan üretici kara kara düşünüyor - Son Dakika
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Sarıgöl ovasını sel vurdu! Üzüm bağları balçık altında kalan üretici kara kara düşünüyor

01.06.2023 11:41

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son iki günde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinin üzüm bağlarını bastığı anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Derelerin debisinin yükseldiği, kanalların yıkılan ağaçlarla kapandığı ve taşan suların üzüm bağlarına dolduğu anlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar ve Güneydamları mahallesindeki Çınarlı Dere ile Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Eziler, Karaköy ve Boğazçiftliği derelerinin birleştiği Kocaçay taşarak sulama kanalına doldu ve ardından üzüm bağlarını su bastı.

SELİN VERDİĞİ ZARAR BÜYÜK

Yüzlerce dekarlık ekili alan ve üzüm bağlarını dolduran sel suları büyük zarar verirken Sarıgöl ilçesinin Baharlar, Şeyhdavutlar, Güneydamları, Tekeliler, Bahadırlar, Yukarıkoçaklar, merkez, Aşagıkoçaklar ve Emcelli mahallerinde sel zararı olan tarım alanlarında Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından zarar belirleme çalışmalarına başlanıldı.

Sarıgöl Ovasını Sel Vurdu

30 METRE MİLLE DOLDU

Sarıgöllü üzüm üreticisi Ahmet Tosun, üzüm bağlarının içlerine girilmesinin mümkün olmadığını ve bağların 15-30 santimetre yüksekliğinde sel sularından gelen mil ile dolduğunu belirtti.

Sarıgöl Ovasını Sel Vurdu

KARA KARA DÜŞÜNÜYORLAR

Tosun, millerin nasıl temizleneceği hakkında bilgisi olmadığını ve ilaçlama zamanında nasıl ilaçlama yapacaklarını kara kara düşündüklerini söyledi. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin de ulaşım alanları ve bağlarda su tahliyesine başladığı bildirildi.

Sarıgöl Ovasını Sel Vurdu
Sarıgöl Ovasını Sel Vurdu
Sarıgöl Ovasını Sel Vurdu
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Sarıgöl ovasını sel vurdu! Üzüm bağları balçık altında kalan üretici kara kara düşünüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıgöl ovasını sel vurdu! Üzüm bağları balçık altında kalan üretici kara kara düşünüyor - Son Dakika
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