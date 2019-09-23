Son Dakika Haberleri: Sarıgöl polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sarıgöl polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

46 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sarıgöl polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürülüğüne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliğince uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak ve bulundurmak suçlamalarıyla uzun zamandır takip edilen İ.Ç. (35) ve M.Ç. (25) isimler şahıslar gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 80.66 gram metamfetamin ve aparatı da ele geçirildi.


İ.Ç. ve M.Ç. adlı şüpheliler polis merkezinde alınan ifadelerinden sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza ve Tutuk Evine gönderildi. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son başvuru tarihi 27 Eylül! TÜBİTAK koruma alacak
Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:02:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıgöl polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]