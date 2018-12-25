Sarıgöl'ün 9 Mahallesine 135 Kilometre Altyapı

Toplamda 135 kilometre altyapı, 284 bin metrekare de kilit parke taş döşemesi olan proje kapsamında 7 mahallede altyapı, 5 mahallede ise üstyapı işi tamamlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile hem köyden hem de belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini altıyla üstüyle yenilemeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Sarıgöl'ün 9 mahallesi daha MASKİ ile dönüşümü yaşıyor. Dört bir koldan devam eden proje ile Günyaka, Kahramanlar, Kızılçukur, Tırazlar, Doğuşlar, Ziyanlar ve Yeşiltepe mahallelerinde altyapı işleri noktalandı. Afşar ve Karacaali'de ise çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Mahalleler MASKİ ile uzun yıllar kullanacakları sağlıklı altyapılara kavuşurken 9 mahallede toplamda 135 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı sağlıklı hale getirilmiş olacak.

Üstyapı da yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının bittiği mahallelerde üstyapı çalışması da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kahramanlar, Tırazlar, Doğuşlar, Yeşiltepe ve Ziyanlar'da üstyapı işi noktalandı. Afşar, Günyaka ve Kızılçukur'da kilit parke taş döşeme çalışmaları ise devam ederken Karacaali'de de kısa süre içerisinde başlayacak. Mahallelere toplamda 284 bin metrekare kilit parke taş döşenecek.

İçme suyu deposu ve foseptik imalatları da yapılıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerde tam anlamıyla bir dönüşüm yaşanması için içme suyu deposu ile foseptik ihtiyaçlarını da karşılıyor. Proje kapsamında,Karacaali, Tırazlar- Çanakçı ve Ziyanlar'a içme suyu deposu kazandırılacak. Altyapı anlamında daha sağlıklı mahalleler için ise Günyaka Mahallesi'nde foseptik kuyusu inşa edildi. Afşar, Kahramanlar, Karacaali ve Ziyanlar'a da foseptik kazandırılacak.

101 Mahalle Projesi ile 5 mahallenin alt ve üstyapısı yenilendi

İlçede 101 Mahalle Projesi kapsamında ise Dindarlı, Güneydamları, Şeyhdavutlar, Baharlar ve Yukarıkoçaklar mahallelerinde 80 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme işine imza atıldı. 5 Mahallede 2 milyon 700 bin TL yatırıma hayat verildi.

"Çalışmalarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde büyük çapta alt ve üstyapı işleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Mahallelerimizde yıllar önce döşenmiş ve ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz.Hatta kimi mahallelerimizde altyapılar ya kısmi olarak var ya da hiç altyapı yok. Bu tür eksiklikleri gidermek için kurum olarak ortaya koyduğumuz ikinci altyapı projesi olan 154 Mahalle Projemiz ile çalışmalarımız Sarıgöl ilçemizde de devam ediyor. Mahallelerimizi daha sağlıklı alt ve üstyapı ile tanıştırmak için yürüttüğümüz çalışmalar hemşerilerimizin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün büyük önem verdiği bu projelerimiz ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini merkez mahalleler gibi sağlıklı bir şekilde yeniden inşa etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.