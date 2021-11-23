Sarıgöl'ün çevreci tesisi yükseliyor - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçe kalmayacak hedefi ile Atıksu Arıtma Tesisleri yatırımlarını hızla sürdürüyor. İdarenin 30 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaat çalışmalarında yüzde 60'lık kısım tamamlandı. Sarıgöl'ün tüm nüfusunun, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesi ve civardaki 17 mahalle faydalanacak. Gediz'in temizlenmesinde büyük öneme sahip olacak ve günlük 2 bin 800 metreküp evsel atıksu arıtabilecek kapasiteye sahip tesisin, planlanan tarihten önce bitirilmesi hedefleniyor.

İlçe için önemli bir yatırım

Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile Sarıgöl ilçemizde 30 Milyon TL'lik Atıksu Arıtma Tesisi kazandırıyoruz. Dev yatırımımızda inşaat çalışmaları herhangi bir aksama olmadan devam ediyor. Hedefimiz tesisimizi sözleşmedeki süresinden daha önce bitirerek bir an önce işletmeye almak" dedi.