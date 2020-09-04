Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Törende ilk olarak Kaymakam Ali Arıkan ve diğer protokol üyeleri Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, tüm şehitleri saygıyla anarak sözlerine başladı.

Selçuk, "Kovid-19 salgını nedeniyle bu kurtuluş günümüzü kısıtlı olarak kutlamak zorunda kaldık. İnşallah gelecek yıllarda coşkuyla kutlamak nasip olur." diye konuştu.

Törene ilçedeki siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.