Sarıgöl üzümünde 400 bin ton rekolte hedefleniyor - Son Dakika

Sarıgöl üzümünde 400 bin ton rekolte hedefleniyor

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yaş ve kuru üzümde 400 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yaş ve kuru üzümde 400 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.

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Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sultaniye üzümde her geçen yıl daha fazla verim elde ettiklerini belirtti.

Sarıgöl ve çevresinde 130 bin dekarlık alanda sultaniye üzüm yetiştiği bilgisini veren Ülgen, "Ayrıca dokuz çeşit de çekirdekli sofralık üzümlerimiz var. İlçemize gelen ihracatçılar aradığı türlerden üzüm bulma imkanlarına sahip." dedi.

Ülgen, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi ile iş birliği yaparak iyi tarım uygulamasında üreticiye destek verdiklerini aktararak, "Üzümlerimizin kaliteli olmasına ve aranan üzümler arasına katılmasını sağladık. Bağlarda verim çok güzel. Geçen yıl yaş ve kuru üzümler olmak üzere 400 bin ton üzüm elde ettik. Bu yıl yine aynı rekoltenin olmasını tahmin etmekteyiz." diye konuştu.

İlçedeki üzüm üreticilerinden Ahmet Tosun da kaliteli ihracatlık yaş üzüm yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Sabah erken saatte bağdaki çalışmanın başladığını vurgulayan Tosun, "Akşam, serin havada bağların damlama sistemiyle sulanmasını sağlıyoruz." dedi.

Ali ihsan, Sarıgöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıgöl üzümünde 400 bin ton rekolte hedefleniyor - Son Dakika

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