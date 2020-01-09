Sarıgöl üzümünün yüzde 80'i ihraç edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sarıgöl üzümünün yüzde 80'i ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi

Sarıgöl üzümünün yüzde 80'i ihraç edildi

6 saat önce

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, 2019 yılında ilçede üretilen 256 bin 270 ton yaş çekirdeksiz sultaniye üzümünün yüzde 80'inin ihraç edildiğini açıkladı.

Sarıgöl üzümünün yüzde 80'i ihraç edildi, System.String[]

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, 2019 yılında ilçede üretilen 256 bin 270 ton yaş çekirdeksiz sultaniye üzümünün yüzde 80'inin ihraç edildiğini açıkladı.


Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, 117 bin dekarlık üzüm alanından 2019 yılında 256 bin 270 ton yaş üzüm elde edildiğini belirterek, "Sarıgöl ilçemizden 2019 yılında üzüm bağlarının dekarından 3 ton yaş üzüm elde edildi. 13 bin ton çekirdekli, 21 bin ton kurutmalık üzüm alındı. 2019 yılında ilçemiz üzümlerinin yüzde 80'i yaş olarak ihraç edildi. Bu arada şaraplık üzüm satışları da oldu." dedi.


"Kalite her geçen yıl artmakta"


Sarıgöl ve çevresinde her geçen yıl üzümlerin kalitesinin arttığını dile getiren Akar, "Üzüm üreticilerimiz artık iyi tarım uygulaması yapmakta. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle denetimli mühendislerle iş birliği yaparak daha kaliteli üzüm almanın yollarını aramakta." diye konuştu.


Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, 59 bin dekarda biyo teknoloji uygulamasının yapıldığını da anlatarak, şunları söyledi: "Her geçen yıl biyo teknoloji sistemi artmakta olup, bağlarda bilinçli tarım ilaçları kullanılmaktadır. Bu arada ilçedeki üzüm bağlarımızda temmuz ayında bağlar beyaz kanaviçe ile örtü altına alınarak ocak ayına kadar bağlarda üzüm korunmaktadır.". - MANİSA

Ahmet Akar, Sarıgöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
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