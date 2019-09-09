"Sarıgöl üzümünün yüzde 90'ı ihracata gidiyor"

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ilçede 260 bin yaş üzüm üretildiğini, bunun yüzde 90'ının ihraç edildiğini bildirdi.

Sarıgöl 13. Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali'nin sona ermesi nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Selçuk, festivalin yöre kültürünün bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Sarıgöl Ovası'nda yetişen üzümlerin kalitesi ve lezzetiyle farklı olduğunu dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Sarıgöl üçümünün yüzde 90'ı ihracata gidiyor. Sarıgöl'de üzümler aralık sonuna kadar satılmaktadır. İlçede 117 bin dekarlık alandan 260 bin ton yaş üzüm elde ediliyor. Üzümlerimizim maliyeti şu an 2 lirayı bulmakta, ürünün satış fiyatı ise 2 ile 4 lira arasında seyrediyor. Oysa 5 liradan satılması gerekiyordu."

Selçuk, verimli toprakların korunması için yapılan çalışmaların neticelendiğini belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğünden bugün verilen bilgi bizleri sevindirdi. Atık su arıtma tesisi için yapılan çalışma sonunda Sarıgöl'de hibe destekli tesis kurulacak ve verimli topraklarımız korunacak." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da TBMM'de üzüm için oluşturulan komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.