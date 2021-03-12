Sarıgöl ve Alaşehir arasındaki karayoluna radar hız tabelaları konuldu. - Son Dakika

Sarıgöl ve Alaşehir arasındaki karayoluna radar hız tabelaları konuldu.
12.03.2021 16:07
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından Alaşehir ve Sarıgöl Jandarma sorumluluk bölgesindeki yollarda hıza bağlı trafik kazalarına azaltmak için radarla seyir ve sabit halde hız kontrollerine başlarken yola da tabelalar yerleştirdi.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından Alaşehir ve Sarıgöl Jandarma sorumluluk bölgesindeki yollarda hıza bağlı trafik kazalarına azaltmak için radarla seyir ve sabit halde hız kontrollerine başlarken yola da tabelalar yerleştirdi.
Hıza bağlı trafik kazalarını azaltmak için, Jandarma Trafik ekipleri sürücüleri uyarmak amaçlı olarak yollara radar hız kontrolü tabelaları yerleştirdi. Sürücülerin dikkatli olmaları istenirken jandarma trafik ekipleri kazaları en aza indirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA
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