Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen'den üzüm alımları için TMO'ya çağrı

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, kuru üzüm alımlarında bu yıl yine Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alımlara katılım sağlamasını istediklerini söyledi.

Türkiye'de sofralık ve kuru üzüm üretiminde en önemli merkezlerinden olan Manisa Sarıgöl ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, TMO'ya üzüm alım çağrısı yaptı. Kuru üzüm alımlarında TARİŞ'ten ayrı olarak TMO'nun da alımlara katılmasının üzüm üreticilerini sevindireceğini ve piyasaya canlılık getireceğini ifade eden Ülgen, "Geçtiğimiz günlerde Manisa'daki ziraat odaları olarak bir toplantı yaptık. Burada 9 Numara kuru üzümün 16.5 TL olmasını oda olarak talep ettik. Şimdi Tarım ve Orman Bakanımızın kuru üzüm fiyatlarını açıklamasını beklemekteyiz. Bakanımızdan ayrıca kuru üzüm alımlarında TMO'yu bu yıl da devreye sokmasını istemekteyiz. TMO devreye girdiğinde kuru üzüm piyasasında canlılık gelecektir" dedi.

Şu an Sarıgöl'de üzüm piyasasını durgunluk yaşandığını dile getiren Ülgen, üzüm alım fiyatlarını sıraladı. Ülgen, "İhracatlık Sultaniye üzümlerin kilosu 6-7 TL, iç piyasa üzümlerin kilosu 3-4 TL, Red Globe çekirdekli üzüm 4-5 TL, Mevlana üzümü 3-3.5 TL, şaraplık üzümler 2 TL, düz kesim şaraplık üzümlerin kilosunun ise 2.60 TL'den alınıyor. Sezonun tüm çiftçilerimize hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi. - MANİSA