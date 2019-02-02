Sarıgöl Ziraat Odası'nda Ali İhsan Ülgen Güven Tazeledi

Sarıgöl Ziraat Odası başkanlık seçimini mevcut başkan Ali İhsan Ülgen kazandı.

Sarıgöl Ziraat Odası başkanlık seçimini mevcut başkan Ali İhsan Ülgen kazandı.



Sarıgöl Ziraat Odası Salonunda yapılan başkanlık seçiminde mevcut başkan Ülgen ile Mustafa Eraslan yarıştı.



Yapılan oylamada 35 delegenin 18'inin oyunu alan Ülgen 3. kez başkan oldu.



Ülgen seçim sonrası, "Destek veren ve vermeyen tüm delege arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

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