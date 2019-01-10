Son Dakika Haberleri: Sarıgöllü Çiftçiler Jeotermal Alanlarını Gezdi

Sarıgöllü Çiftçiler Jeotermal Alanlarını Gezdi

1 saat önce

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçenin verimli üzüm bağlarının jeotermal santrallerinden zarar göreceğini savundu.

Sarıgöllü Çiftçiler Jeotermal Alanlarını Gezdi, System.String[]
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçenin verimli üzüm bağlarının jeotermal santrallerinden zarar göreceğini savundu.

İlçedeki üreticileri Alaşehir ilçesine bağlı Alkan Mahallesi'ne götüren ve buradaki jeotermal santralleri gezdiren Ülgen, şunları kaydetti:

"Sarıgöl ovasında önümüzdeki günlerde Bahadırlar Mahallesi'nde jeotermal santral kurulması için sondajlara başlanacak. Oysa Sarıgöl ovasının verimli üzüm bağları bu santrallerden zarar görecek. Ziraat odası olarak ovamızın zarar görmesini istemiyoruz. Yetkililerden ricamız verimli arazilerimizin korunması."

Ülgen, Sarıgöl ovasını kurtarmak için Manisa'nın tüm milletvekillerinin duyarlı olmasını istediklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:32 Kaynak: AA

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