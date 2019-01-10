Sarıgöllü Çiftçiler Jeotermal Alanlarını Gezdi

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçenin verimli üzüm bağlarının jeotermal santrallerinden zarar göreceğini savundu.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçenin verimli üzüm bağlarının jeotermal santrallerinden zarar göreceğini savundu.



İlçedeki üreticileri Alaşehir ilçesine bağlı Alkan Mahallesi'ne götüren ve buradaki jeotermal santralleri gezdiren Ülgen, şunları kaydetti:



"Sarıgöl ovasında önümüzdeki günlerde Bahadırlar Mahallesi'nde jeotermal santral kurulması için sondajlara başlanacak. Oysa Sarıgöl ovasının verimli üzüm bağları bu santrallerden zarar görecek. Ziraat odası olarak ovamızın zarar görmesini istemiyoruz. Yetkililerden ricamız verimli arazilerimizin korunması."



Ülgen, Sarıgöl ovasını kurtarmak için Manisa'nın tüm milletvekillerinin duyarlı olmasını istediklerini ifade etti.

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