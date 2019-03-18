Son Dakika Haberleri: Sarıgöllü Hayırsever Gençleri Sevindirdi

Sarıgöllü Hayırsever Gençleri Sevindirdi

30 dakika önce

Sarıgöllü hayırsever iş insanı Hüseyin Keşkekoğlu, Bahadırlar Mahallesi gençlerini spora teşvik etmek için spor malzemeleri alarak hediye etti.

Sarıgöllü Hayırsever Gençleri Sevindirdi, System.String[]
Sarıgöllü hayırsever iş insanı Hüseyin Keşkekoğlu, Bahadırlar Mahallesi gençlerini spora teşvik etmek için spor malzemeleri alarak hediye etti. Spor malzemelerini alan gençler Keşkekoğlu'na teşekkür etti.

Sarıgöl'de üzüm bağları örtü naylonu satan, hurda örtülerin alımı, yaş üzüm alımı işleriyle uğraşan genç iş insanı Hüseyin Keşkekoğlu, mahallesi olan Bahadırlar Mahallesindeki gençlerin boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmeleri için gençlere futbol topları, formalar, antrenman yelekleri, tozluklar ve kale ağları alarak hediye etti. Mahalle gençleri spor malzemelerini sağlayan Hüseyin Keşkekoğlu'na teşekkür etti.

Sarıgöllü genç iş insanı Hüseyin Keşkekoğlu, "Gençlerimizi kahve köşelerinden kurtarmak ve spor yapmalarına teşvik etmek için bu tür yardım yapmayı uygun gördüm. Gençler çok mutlu oldu. Spor insanların sağlıklı kalmaları, dostlukların kurulması için önemlidir." dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:59 Kaynak: İHA

Spor
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