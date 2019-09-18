Son Dakika Haberleri: Sarıgöllü kadınlar evlerde tarhana yapımına başladı
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Sarıgöllü kadınlar evlerde tarhana yapımına başladı

9 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kadınlar tarafından pazardan satın alınan biberlerle evlerde tarhana yapımına başlandı.

Sarıgöllü kadınlar evlerde tarhana yapımına başladı, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kadınlar tarafından pazardan satın alınan biberlerle evlerde tarhana yapımına başlandı.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kadınlar tarafından ev yapımı doğal tarhana üretimi başlandı. Tatlı ve acı biberlerle hazırlanan doğal tarhanalar 25-30 gün güneşte kuruduktan sonra sofralardaki yerini alacak. Yapılan tarhanalar ise ev kadınlarının da geçim kaynağı oldu. Kadınlar tarafından hazırlanan tarhanalar semt pazarlarında da satışa sunulacak. Tarhana yapımıyla ilgili bilgi veren ev kadını Naime Hasırcı "Tarhanalık biberler bol suyla iyece yıkanır. İçerisinden çekirdekleri çıkarılır biberler küçük doğranır. Aynı şekilde soğanı da katarız. Nane konulur. Bu karışım ocakta pişirilir içerisine tuz ilave ederiz. Pişirilen bu karışımı çevrede 'ebe aşı' adı verilir. Hazırlanan karışım soğuduktan sonra un ve yoğurt katarak karıştırılır. Bir hafta kadar her gün karıştırılır. Kıvamına geldiğinde bu kez temiz bezler üzerine kaşık kaşık konularak güneş altında alt-üst yapılarak kurutulur. Kuruyan tarhana daha sonra ellerimizle ovarak elekten geçirilir. Bu kez de elekten geçen tarhanaları gölge bir yerde iyice neminin almasından sonra kavanozlara koyarız. Kış aylarında sabahları tüketilir" dedi. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:07 Kaynak: İHA
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