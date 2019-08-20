Son Dakika Haberleri: Sarıgözoğlu, yurtdışında yatırım atağına hazırlanıyor
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Sarıgözoğlu, yurtdışında yatırım atağına hazırlanıyor

48 dakika önce

Otomotiv devlerine kalıp ve preslenmiş sac mamuller üreten Sarıgözoğlu, sektörde 3 kuşaktır süren mücadelelerinin meyvelerini yurtdışında yapacağı yatırımlarla toplayacak.

Sarıgözoğlu, yurtdışında yatırım atağına hazırlanıyor, System.String[]
Otomotiv devlerine kalıp ve preslenmiş sac mamuller üreten Sarıgözoğlu, sektörde 3 kuşaktır süren mücadelelerinin meyvelerini yurtdışında yapacağı yatırımlarla toplayacak.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:04 
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