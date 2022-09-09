SARIGÜL: 6'LI MASA BİR ADAY GÖSTERECEKSE EN DOĞRU ADAY KILIÇDAROĞLU

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "6'lı masa bir aday gösterecekse oradaki en doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ana muhalefet partisi lideridir. Ama tabi ki takdir onların" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevlerinde mahkumlara yönelik af kararı çıkarılması talebini yinelemek için Bolu'ya geldi. Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Af talebimiz siyasi bir talep değil. Tamamen vicdani bir taleptir. Toplumsal barış işin, kardeşlik hukuku için 'Affet Türkiyem' diyorum. Türkiye'de pandemi koşulları sebebiyle hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular oldu. Cezaevlerinde 40 kişilik koğuşlarda 50-60 kişinin olduğu haberleri var. Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız ekonomik olarak son derece sıkıntıya düştü. Çeklerini ve senetlerini ödeyemediler. Binlerce esnafımız maalesef ödeme güçlü içine düştü. Bu nedenle bir sicil affına da ihtiyaç var." diye konuştu.

Sarıgül, 6'lı masanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini belirterek, "6'lı masa bir aday gösterecekse oradaki en doğru aday sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ana muhalefet partisi lideridir. Ama tabi ki takdir onların takdiridir." dedi.

Türkiye- Yunanistan krizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alacaklarını açıklayan Sarıgül, şöyle konuştu:

"Türkiye Değişim Partisi olarak her zaman devletimizin yanındayız. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' lafı son derece değerlidir. Yunanistan Avrupa'nın, Amerika'nın şımarık çocuğudur. Bir kez daha Yunanistan bilsin ki bizim iç politikada farklılıklarımız olabilir ama toprak ve bayrağımız söz konusu olduğu zaman Cumhurbaşkanımız ve devletimizin yanında her zaman yer alırız."