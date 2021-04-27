Sarıgül'den, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

Sarıgül'den, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

27.04.2021 13:00

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Sayın Biden, siyasi amaçlara ve oy almaya göre, 'Amerika seçimlerinde seçmenime söz verdim' diye tarihi değiştirme yetkiniz yoktur.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Sayın Biden, siyasi amaçlara ve oy almaya göre, 'Amerika seçimlerinde seçmenime söz verdim' diye tarihi değiştirme yetkiniz yoktur. Bu nedenle yaptığınız açıklamanın hiçbir bağlayıcı yanı yoktur." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Biden'ın siyasi ve ABD tarihine yakışmayan bir açıklama yaptığını belirten Sarıgül, "Bu açıklamanız bilimsel, hukuki, tarihi hiçbir belgeye ve bulguya dayanmamaktadır. Bu açıklamayı TDP olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

1915 olayları hakkında karar vermenin, siyaset adamlarının işi olmadığını dile getiren Sarıgül, "Sayın Biden, siyasi amaçlara ve oy almaya göre, 'Amerika seçimlerinde seçmenime söz verdim' diye tarihi değiştirme yetkiniz yoktur. Bu nedenle yaptığınız açıklamanın hiçbir bağlayıcı yanı yoktur. ABD'yi tarih önünde son derece önemli bir sıkıntıya sokmuştur." diye konuştu.

İstanbul'da binlerce Ermeni ile mutlu ve huzurlu yaşandığını, yaşamaya da uzun yıllar devam edileceğini kaydeden Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Biden, siyasi ve tarihsel zemini olmayan popülist ifadelerle siyasi rant sağlayacak diye, Ermeni kökenli kardeşlerimizi biz asla unutmayız. Yıllarca Ermeni kökenli kardeşlerimizle beraber yaşadık, beraber yaşamaya devam edeceğiz. Tarihin en kanlı soykırımını yapan ülke ABD'dir. Topraklarını ellerinden alarak yüzbinlerce Kızılderili'yi en vahşi şekilde yok eden ABD'dir. Hiroşima'ya atılan atom bombasıyla yüzbinleri yok eden ABD'dir."

Biden'ın hiçbir belgeye dayanmayan soykırım iddiasının aksinin Amerikalı tanınmış tarihçilerce ortaya konulduğunu, bu gerçeğin yok sayılamayacağını belirten Sarıgül, bir kaç lobi dışında, hiçbir tarihçinin, 1915 olaylarına "soykırım" demediğini vurguladı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde alınan tam kapanma kararının ardından, Türkiye'de değişim bayramı başlayacağını ifade ederek, ekonomiyi, işsizliği, gençlere yönelik projelerini, tarım reformunu, emeklilere zam konusunu bayramdan sonra vatandaşlara anlatacaklarını sözlerine ekledi.

Sarıgül'den, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesine tepki
Sarıgül'den, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesine tepki
Sarıgül'den, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesine tepki
Sarıgül'den, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesine tepki
Sarıgül'den, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesine tepki
Sarıgül'den, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesine tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Sarıgül, Soykırım, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Sarıgül'den, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki - Son Dakika


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