Sarıgül: Anketlerde birçok partiyi geride bırakmış vaziyetteyiz - Son Dakika

Sarıgül: Anketlerde birçok partiyi geride bırakmış vaziyetteyiz

18.05.2021 13:11
Sarıgül: Anketlerde birçok partiyi geride bırakmış vaziyetteyiz, System.String[]

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Uzun yıllardan beri sahnede olan birçok partiyi, yapılan anketlerde geride bırakmış vaziyetteyiz" dedi.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Uzun yıllardan beri sahnede olan birçok partiyi, yapılan anketlerde geride bırakmış vaziyetteyiz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye milletvekilliğinin önemli bir konu olduğunu ve her görüşün parlamentoda yer alması gerektiğini söyledi. Sarıgül, "Gerçekten her düşüncenin parlamentoda temsil edilmesi, hiçbir oyun ziyan olmaması açısından önemli bir konudur. Türkiye milletvekilliğini Türkiye Değişim Partisi olarak iki ay önce gündeme getirdik. Bugün gururla görüyoruz ki, diğer siyasi partiler de Türkiye milletvekilliğini konuşmaya başladılar. Bu son derece önemlidir. Bir kez daha çağrıda bulunuyorum; parlamentoda olan veya olmayan bütün partiler, Türkiye milletvekilliği konusunda bir araya gelerek demokratik uzlaşmayı sağlamalı. Hangi siyasi partinin oyu ne kadarsa, o ölçüler içerisinde yüzde 1 de olsa, 7 de olsa 10 da olsa, o düzeyde parlamentoda temsil edilmeli. Dolayısıyla hiçbir oy kesinlikle ziyan olmamalıdır. Her görüşün parlamentoda yansıması açısından Türkiye milletvekilliğini önemsiyoruz" dedi.

'BİLİNME ORANIMIZ YÜKSELDİKÇE OY ORANIMIZ DA YÜKSELECEK'Türkiye Değişim Partisi'nin bilinme oranının artması gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Son anketlere dikkatli bir şekilde baktığımız zaman, Türk siyasi hayatında uzun yıllardan beri bulunan, uzun yıllardan beri sahnede olan birçok partiyi, yapılan anketlerde geride bırakmış vaziyetteyiz. Ama burada, bilinme oranımızın hala yüzde 30-35 arsında olduğunu görüyoruz. Bilinme oranımız yükseldikçe, oy oranımız da inşallah yükselecek. Çünkü Türkiye Değişim Partisi bir etnik köken partisi değil, bir mezhep partisi değil, bir bölge partisi değil, bir tarikat partisi değil. Türkiye Değişim Partisi Atatürk milliyetçiliğine inan örfümüzü, geleneklerimizi yaşatan bütün milletimizi hiçbir ayrım yapmadan kucaklayacak, 'hudut ve bayrak birliği' diyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik partisidir" ifadelerini kullandı.

Sarıgül: Anketlerde birçok partiyi geride bırakmış vaziyetteyiz
Sarıgül: Anketlerde birçok partiyi geride bırakmış vaziyetteyiz
Sarıgül: Anketlerde birçok partiyi geride bırakmış vaziyetteyiz

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Sarıgül: Anketlerde birçok partiyi geride bırakmış vaziyetteyiz - Son Dakika


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