Son Dakika Haberleri: Sarıgül: Ben ve 60 Bin Yol Arkadaşım Beklemekten, Belirsizlikten Yorulduk (1)

Sarıgül: Ben ve 60 Bin Yol Arkadaşım Beklemekten, Belirsizlikten Yorulduk (1)

31 dakika önce

ŞİŞLİ'den Belediye Başkan Adayı olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, Feriköy Yayla Mahallesi'nde miting düzenliyor.

Sarıgül: Ben ve 60 Bin Yol Arkadaşım Beklemekten, Belirsizlikten Yorulduk (1), System.String[]
ŞİŞLİ'den Belediye Başkan Adayı olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, Feriköy Yayla Mahallesi'nde miting düzenliyor. Mitingde bir konuşma yapan Sarıgül, "Şu sözlerimin altını iyi bir şekilde çizmek istiyorum. İktidar bütün belediyelerde adaylarını açıklayıp hızlı bir çalışma içerisine girerken, ana muhalefet ne yazık ki 2 ay kala adaylarını hala açıklamadı. Açıklayamadı. Bunu anlamak mümkün değil. Seçime iki ay kalmış neden adaylar açıklanmıyor. Bunu kabullenmek mümkün değil. Kolay değil tam tamına 48 aydır gecenizi gündüzünüze kattınız. Kapı kapı dolaştınız. Mektuplarımızı, broşürlerimizi, sevgilerimizi bütün Şişli ile buluşturdunuz. Ben ve 60 bin yol arkadaşım çalışmaktan bıkmadık. Ama beklemekten belirsizlikten yorulduk. Biz çalışmaktan yorulmayız çünkü çalışa çalışa kazanacağız" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:04 Kaynak: DHA

Mustafa Sarıgül, belediye başkan adayı, Yayla Mahallesi, Şişli, Politika, Ekonomi
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