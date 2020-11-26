Sarıgül: Biz 83 milyonun partisi olacağız" - Son Dakika

Sarıgül: Biz 83 milyonun partisi olacağız"

26.11.2020 14:24

Sarıgül: Biz 83 milyonun partisi olacağız" Türkiye Değişim Hareketi Genişletilmiş Bölge Toplantılarının ilkini Kahramanmaraş'ta düzenledi Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül: "Partimiz sağ ve sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak" Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa...

Sarıgül: Biz 83 milyonun partisi olacağız"

Türkiye Değişim Hareketi Genişletilmiş Bölge Toplantılarının ilkini Kahramanmaraş'ta düzenledi

Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül:

"Partimiz sağ ve sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak"

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, "Biz, ne sağdayız ne de solda. Sağdaki ve soldaki yurttaşlarımıza saygı duyuyoruz ama biz milletimizin yanındayız" dedi.

Türkiye Değişim Hareketi, genişletilmiş bölge toplantısının ilkini Kahramanmaraş'ta düzenledi. Toplantıda konuşan Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'nin büyük bir vatan sofrası kurmak üzere yola çıktığını ifade etti. Sarıgül, "Bugün tarihi bir sorumlulukta bu büyük milletin yükünü omuzlamak, kimsesizlerin kimsesi olmak, dertlere çare olmak üzere inşallah bismillah diyerek yola çıkıyoruz. Bizler elitlerin, seçkinlerin bize tepeden bakıp burun kıvırarak alkışını almak için değil, binlerce yurttaşımızın alın teri ve hakkını vermek için yollardayız. Sağda mısınız? Solda mısınız? Biz, Sağcı mısınız? Solcu musunuz? biz ne sağdayız ne de solda. Sağdaki ve soldaki yurttaşlarımıza saygı duyuyoruz ama biz milletimizin yanındayız. Partimiz sağ ve sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak. Soğuk savaş kavramlarını rafa kaldıracağız. Biz, sizler değerli uç beylerim, kale komutanlarım ile birlikte 83 milyonun partisi olacağız. Biz gülmeyen yüzleri güldürmek, kutuplaştırmaları sonlandırmak ve ülkemizi çok daha zenginleştirmek için bismillah diyerek yola çıkıyoruz. Bu yol ötekileştirme değil, kardeşlik yoludur. Bu yol fakirleşme değil inşallah zenginleşme yoludur. Bu yol içeride huzurlu dışarıda onurlu Türkiye Cumhuriyeti'nin mutluluk yoludur. Türkiye Değişim Hareketi, şu ya da bu partinin seçmenine değil, Türkiye sevdasıyla yanıp tutuşan her bir vatandaşımızın desteğini ve gönlüne hitap edecektir. Türkiye Değişim Hareketi, başkasının sofrasından pay almaya gelmiyor, büyük bir vatan sofrası kurmak üzere Ankara'ya gidiyor.

"40'ın üzerinde teşkilatlarımız hazır"

Sarıgül, salondaki konuşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda da bulundu. İlerleyen günlerde il başkanları ile yapılacak olan toplantılar sonrası partinin ismini de açıklayacağını belirten Sarıgül, "Birey partisi değil milletin partisi olacağız" dedi.

Ankara'ya değil icraat yapmaya gideceklerinin söyleyen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Artık finale doğru yaklaşıyoruz. Artık önümüzdeki toplantılar sonrası Ankara'ya doğru inşallah ilerliyor. Binlerce yurttaşımızın göstermiş olduğu ilgiye kocaman teşekkür ediyorum. Hiçbir siyasi parti gözetmeden gönül veren yurttaşlarımızın umutlu bakışlarını inşallah boşa çıkarmayacağız. Ankara'ya Türkiye'nin en demokratik partisini kurmaya gidiyor. Ankara'ya zaman tüketmeye değil, icraat yapmaya ve siyaseti son derece demokratik bir hale getirmeye gidiyor. Şuan itibariyle biz 40'ın üzerinde teşkilatlarımız hazır ve 25 ilde de görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde partimizin ismini kuruluş tarihini, il başkanlarımızla yapacağımız toplantıda açıklayacağız. Genel başkanın kararı yok milletimizin kararı var. Biz birey partisi değiliz. Biz, milletimizin partisi olacağız" dedi.

Sarıgül: Biz 83 milyonun partisi olacağız
Sarıgül: Biz 83 milyonun partisi olacağız
Sarıgül: Biz 83 milyonun partisi olacağız
Sarıgül: Biz 83 milyonun partisi olacağız
Sarıgül: Biz 83 milyonun partisi olacağız

Türkiye Değişim Hareketi, Mustafa Sarıgül, Kahramanmaraş, Ankara, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sarıgül: Biz 83 milyonun partisi olacağız' - Son Dakika


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