Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı

20.04.2022 13:23
Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı

MALTEPE Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm siyasi partilere seslenerek genel af çağrısında bulundu.

MALTEPE Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm siyasi partilere seslenerek genel af  çağrısında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve parti yöneticileri saat 12.00'de Maltepe Ceza İnfaz Kurumu önüne geldi. Sarıgül, burada mahkum yakınları ve cezaevi çalışanlarıyla bir süre sohbet etti. Basın açıklaması yapan Mustafa Sarıgül, "Cezaevlerinde 325 bin kişi parlamentoda çıkacak haberi bekliyor. Bu mübarek ayda bu önemli ayda toplumsal barışı sağlayalım. Belirli suçlar hariç kader mahkumlarını sevindirelim. Annelerini babalarını sevindirelim. Bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Bunu oy hesabı için yapmayalım. Toplumsal barış için yapalım. Çeşitli nedenlerle kader mahkumu olmuş, binlerce evlat parlamentodan çıkacak olan haberi beklemekte. Bayram öncesi içerideki bu evlatları sevindirelim. Belirli suçlar hariç bütün evlatlara bir kez daha şans tanıyalım. Bayram öncesi kader mahkumları aileleriyle buluşsun. Onlara mutlaka af çıkartalım. Yüzüncü yıla giriyoruz. Yüzüncü yıla girerken de toplumuzla barışalım. Kardeşlik hukukunu tekrar sağlayalım. Bütün siyasi partilere çağrım parlamentoyu olağanüstü toplayalım ve bu affı bayramdan önce gerçekleştirelim" dedi.

"SALDIRIYI KINIYORUM"Bursa'daki infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yapılan saldırıya da değinen Sarıgül, "Bu saldırıyı kınıyorum. Herkes şunu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ve toprağına göz dikenlere dün gereği yapılmıştır. Yarın ve öbür gün de mutlaka gereği yapılacaktır. Bizim için önemli olan önce devletimizdir. Sonra partimiz gelir" diye konuştu.


Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı
Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı
Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı
Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı
YORUMLAR
500
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den iddialı hedef: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den iddialı hedef: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım Başkan Sarıgül: '60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım' Başkan Sarıgül: '60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım'

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Maltepe, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 Köpeğini gezdirirken muhtarın sopalı saldırısına uğradı, ertesi gün köpekleri zehirlenerek öldürüldü
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
13:02 Psikolog Esra Ezmeci'den "Çok ateşliyim, kimse beni tatmin edemiyor" diyen takipçisine şaşırtan yanıt
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen kanser hastası kadının ricasını kırmadı
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 13:34:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıgül'den Maltepe Cezaevi önünde genel af çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement