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Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye sert sözler: "Livaneli, insanlık suçu işlemiştir" - Son Dakika

Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye sert sözler: "Livaneli, insanlık suçu işlemiştir"

06.07.2021 12:50
Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye sert sözler:

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde parti yöneticileri ile buluştu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde parti yöneticileri ile buluştu. Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal hakkındaki sözlerini sert ifadelerle kınayan Sarıgül, "Livaneli'nin etnik köken söylemeleri, kesinlikle ırkçılıktır, insanlık suçudur, kutuplaştırıcıdır, ayrıştırıcıdır" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül parti genel merkezinde, parti kurucuları ve yöneticileri ile buluştu. Konuşmalarında Deniz Baykal ile görüş farklılıkları yaşadıklarını fakat Livaneli'nin söylemlerine katılmadıklarını aktaran Sarıgül, "Deniz Baykal ile yıllar süren mücadelem oldu çok sayıda görüş farklılıklarımız oldu ancak insanları hiçbir zaman etnik kökenleriyle eleştirmeyi doğru bulmadım. Zülfü Livaneli'nin etnik köken söylemeleri, kesinlikle ırkçılıktır, insanlık suçudur, kutuplaştırıcıdır, ayrıştırıcıdır. Bu sözler, bizim içimize hiç sinmemiştir çünkü biliyoruz ki ülkemiz bu tip dinsel ve mezhepsel ayrıştırmalardan çok çekti" ifadelerini kullandı.

"Derhal ulusumuzdan özür dilemelidir"

Livaneli'nin konuşmalarını sanatçı kimliğe sahip birine yakıştıramadığını belirten Sarıgül, "Kendisini donanımlı bir üstat, entelektüel yapıda gören birisinin meramını bu vurguları yapmadan anlatabilirdi. Bu söylemler Livaneli'ye hiç ama hiç yakışmamıştır çünkü bu söylemler üzerinden siyaset yapanlar, ülkemizde zaten dolu. Eğer onlara benzemek istiyorsa, etnik köken, bölge, mezhep üzerinden siyaset yapmaya devam etsin. Bu sözlerle Livaneli, kendisini yıllardan beri süren kamuoyundaki kimliğinden uzaklaştırmıştır insanlık suçu işlemiştir, derhal ulusumuzdan özür dilemelidir" diye konuştu.

"Milletvekili olduğu günlerde parlamentoda sırt sırtayken bunları neden söylememiştir"

Eski Başbakan Bülent Ecevit'e karşı Livaneli'nin açıklamalarını milletvekilliği döneminde dile getirmediğini hatırlatan Mustafa Sarıgül, " Kıbrıs'ın Fatihi, ABD'ye baş kaldıran, ulusunun menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan alın teri ve emeğin hakkını her zamana koruyan Bülent Ecevit'e dil uzatması kendisine hiç ama hiç yakışmamıştır. Delikanlı ve mert olup Ecevit'in Başbakanlığı döneminde bu eleştirilerini yapsaydı cevaplarını çok güçlü bir şekilde alırdı. Milletvekili olduğu günlerde parlamentoda sırt sırtayken bunları neden söylememiştir? 5 yıllık milletvekilliği süresince parlamentoda kaç kere konuşmuştur? 5 yıllık milletvekilliği süresinde yurt dışına kaç defa çıkmıştır? Yurt dışında ne kadar kalmıştır? Milletvekili olduğu dönemde, parlamento kürsüsü kendisine açıktı neden kürsüde bu görüşlerini söylememiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye sert sözler: Livaneli, insanlık suçu işlemiştir
Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye sert sözler: Livaneli, insanlık suçu işlemiştir
Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye sert sözler: Livaneli, insanlık suçu işlemiştir

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Zülfü Livaneli, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye sert sözler: 'Livaneli, insanlık suçu işlemiştir' - Son Dakika


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