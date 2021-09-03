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Sarıgül: Deprem ve afet bakanlığı kurulmalı - Son Dakika

Sarıgül: Deprem ve afet bakanlığı kurulmalı

03.09.2021 14:32

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Derhal deprem ve afet bakanlığı kurulmalıdır.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Derhal deprem ve afet bakanlığı kurulmalıdır. Biz iktidara geldiğimizde deprem ve afet bakanlığını kuracağız ama buradan iktidara sesleniyorum; lütfen beklemeyin, deprem ve doğal afetler bakanlığını kurun" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Kurucular Kurulu Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de yaşanan sel ve orman yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Sarıgül, "Temmuz ayının son günlerinden ülkemizin pek çok farklı noktasında orman yangınları çıktı. Ardından Batı Karadeniz bölgemizde ne yazık ki selden dolayı hem maddi hasarlar meydana geldi ve hem de maalesef can kayıpları arzu etmediğimiz ölçülerde çoğaldı. TDP olarak yangınlar çıkar çıkmaz oraya ilk ulaşan parti biz olduk. Sabah 06.00'da direkt Manavgat ve Antalya bölgesindeki yurttaşlarımızla beraber olduk. Yine sel olayını duyar duymaz o bölgede sabah 06.00'da arkadaşlarımızla birlikte yurttaşlarımıza moral vermek ve oradaki yurttaşlarımızın bir parça bile olsa yaralarına merhem olmaya çalıştık" diye konuştu.

'DEPREM VE AFET BAKANLIĞINI KURUN'

Sarıgül, TDP olarak böyle günlerde siyaset yapmayı doğru bulmayan, yaraları sarmaya çalışan, eleştiri ve düşüncelerini sonra yapan bir anlayış içinde olduklarını ifade ederek, "Yangın ve selden oy avcılığı yapan bir anlayış içerisinde olmadık. Yangına körükle giden bir parti olmadık. Siyasi sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hareket ettik. O nedenle partimizin yangın ve sel felaketleriyle ilgili önerilerini ve düşüncelerini paylaşmak istiyorum. Derhal deprem ve afet bakanlığı kurulmalıdır. Biz iktidara geldiğimizde deprem ve afet bakanlığını kuracağız ama buradan iktidara sesleniyorum; lütfen beklemeyin, deprem ve doğal afetler bakanlığını kurun" dedi.

'BÖLGEDE ÇALIŞANLARA İKRAMİYE VERİLSİN'

Sarıgül ayrıca, sel ve yangın felaketinin ardından bu bölgelerde çalışanlara maaş ikramiyesi verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yangın, sel bölgesinde görevli kişilerin nasıl canla başla çalıştıklarını gördüm. O nedenle yangın bölgesinde çalışan Orman Genel Müdürlüğü ve afet işlerinde çalışanlar başta olmak üzere o bölgede emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımıza birer maaş ikramiye verilmesi onları şevklendirecek ve devletimizin şefkat eli de onların üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sarıgül: Deprem ve afet bakanlığı kurulmalı
Sarıgül: Deprem ve afet bakanlığı kurulmalı
Sarıgül: Deprem ve afet bakanlığı kurulmalı
Sarıgül: Deprem ve afet bakanlığı kurulmalı

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Yangın, Sel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıgül: Deprem ve afet bakanlığı kurulmalı - Son Dakika


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