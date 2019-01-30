Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkan Adayı Olacak
1 saat önce
Partisi CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkan adayı olacak.
Partisi CHP
'den istifa eden Mustafa Sarıgül
, DSP'den Şişli
Belediye Başkan adayı olacak.
31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, partisi CHP'den istifa etmişti. Sarıgül, DSP Genel Merkezi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
'la bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Sarıgül, Aksakal'la birlikte yerel seçimlerde DSP'den Şişli'ye aday olacağını açıkladı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:48 Kaynak: İHA
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