SARIGÜL: KİMSEDEN DESTEK VE YARDIM ALAN BİR PARTİ DEĞİLİZ - Son Dakika

ADIYAMAN'a temaslarda bulunmak üzere gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir kimseden destek ve yardım alan bir parti değiliz, almayız da. Biz yardımı önce Allah'ımızdan sonra da inşallah yurttaşlarımızın takdirinden alan bir siyasi partiyiz" dedi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Sarıgül, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarıgül, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın, bir konuşmasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek gerektiğini söylediğini hatırlatarak, Türkiye Değişim Partisi olarak hiç kimseden destek ve yardım alan parti olmadıklarını kaydetti. Biden'ın, hangi muhalefet partisine destek verdiyse onu açıklaması gerektiğini belirten TDP lideri Sarıgül, şöyle konuştu:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Biden bir açıklama yaptı. Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek lazım, diye. Biz tabi Türkiye'deki muhalefet partilerinden bir tanesiyiz. İktidara hazır, iktidara hazırlıklı siyasi partiyiz. Benim binlerce arkadaşımın alın teri, emeği var. Yarın biz iktidar olduğumuz zaman bizi Amerika Birleşik Devletleri mi destekledi? O nedenle Türkiye demokrasisi üzerine çamur atmak isteyen, leke sürmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bir kez daha açıklıyorum, hangi muhalefet partisine destek verdiyse onu lütfen açıklasın ve Türkiye demokrasisi üzerindeki o şaibeli konuşmasını kaldırsın. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir kimseden destek ve yardım alan bir parti değiliz, almayız da. Biz yardımı önce Allah'ımızdan sonra da inşallah yurttaşlarımızın takdirinden alan bir siyasi partiyiz. O nedenle biz bunu söylemeye her yerde devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ülkemizin topraklarından da elini çeksin, demokrasisinden de elini çeksin. Adıyaman topraklarına ne ekilip ekilmeyeceğinin kararını Amerika Birleşik Devletleri veremez. Benim Adıyamanımın tarlalarına tütün ekilip ekilmeyeceğinin kararını Amerika Birleşik Devletleri veremez. Amerika Birleşik Devletleri, Adıyaman topraklarında lütfen elinizi çekiniz. Türkiye Değişim Partisi iktidarında ülkemizin topraklarına ne ekilip ne biçileceğini kararını ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verir. Hiçbir dış ülkenin topraklarına müdahale etmesine asla izin vermeyiz."