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Sarıgül, kurultay öncesi başkanlık adaylığını açıkladı - Son Dakika

Sarıgül, kurultay öncesi başkanlık adaylığını açıkladı

11.09.2021 18:36
Sarıgül, kurultay öncesi başkanlık adaylığını açıkladı, System.String[]

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 26 Eylül'de düzenleyeceği kurultay öncesi, Edirne'de, bir otelin toplantı salonunda yaptığı basın toplantısıyla, partisinin genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 26 Eylül'de düzenleyeceği kurultay öncesi, Edirne'de, bir otelin toplantı salonunda yaptığı basın toplantısıyla, partisinin genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Sarıgül, "Edirne'den, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığımı açıklıyorum. Genel Başkan adaylığımızın ve kurultayımızın ülkemiz için, partimiz için, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 26 Eylül'de gerçekleştireceği kurultay öncesi, Edirne'de bir otelde partililerin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında genel başkan adaylığını açıkladı. Sarıgül, partisinin genel başkanının delegeler ile değil, üyelerin kullanacağı oy ile belirleneceğini belirterek, "TDP'de üst üste iki seçim kaybeden liderin, Genel Başkanlığı sona erer. Partimizdeki en yüksek rütbe, parti üyeliğidir. Parti yöneticilerini, milletvekili adaylarını, belediye başkan adaylarını ve Genel Başkanı delegeler değil, partiye kayıtlı üyeler seçer. Peki bu neden önemlidir? Partilerde delege sayısı azdır. Üye sayısı çoktur. Az sayıdaki kişiyi yönlendirmek, etki altına almak daha kolaydır. Delege ağaları da zaten gücünü buradan alırlar. Delegeler, parti içi mücadele verir. Üyeler ise ülkeyi yönetme mücadelesi verir. TDP'nin amacı, ülke meselelerine odaklanmak, ülke meselelerini çözebilmek için emek harcamaktır. TDP olarak, 26 Eylül'de yapacağımız kurultayda, genel başkanlığa aday olacakları, partimize kayıtlı üyelerin katılacağını, eğilim yoklamasıyla belirleyeceğiz. TDP Genel Başkanlığına aday olmak isteyenler için süreç başlamıştır. Partiye kayıtlı üyelerimiz kendi il merkezlerinde, oylarını kullanacaklar. Parti üyelerinden en çok oy alan, Kurultay'da Genel Başkanlığa aday olacak. Genel Başkan adaylığı yarışına partimizde her üye katılabilir" dedi.

'GENEL BAŞKANLIĞA ADAYIM'Sarıgül, konuşmasının sonlarında kurucusu olduğu TDP'nin 26 Eylül tarihinde düzenlenecek kurultayda Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı. Sarıgül, şunları söyledi:

"TDP iktidarında bizim çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Daha iyi bir Türkiye yapmak mümkün. İstediklerimizi hayata geçirmek mümkün ve biz bunu yapacağız. Hedeflerimize kısa sürede ulaşacağız. İhtiyacımız olan tek şey; vicdanlı bir yönetim ve vicdanlı kadrolardır. Türkiye Değişim Partisi; vicdandır, merhamettir, berekettir, adalettir. Edirne'den, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığımı açıklıyorum. Kendimi önce Allah'a, sonra da TDP'ye gönül veren binlerce üyemize emanet ediyorum. Genel Başkan adaylığımızın ve kurultayımızın ülkemiz için, partimiz için, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yarın diğer konuları bu saatlerde, Diyarbakır'dan açıklayacağım. Türkiye'ye yeni bir model yeni bir demokrasi anlayışı geliyor. Edirne'de ben iktidarımızın ayak seslerini görüyorum. Edirne'de ben tünelin ucundaki ışığı görüyorum. Bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.


Sarıgül, kurultay öncesi başkanlık adaylığını açıkladı
Sarıgül, kurultay öncesi başkanlık adaylığını açıkladı
Sarıgül, kurultay öncesi başkanlık adaylığını açıkladı
Sarıgül, kurultay öncesi başkanlık adaylığını açıkladı
Sarıgül, kurultay öncesi başkanlık adaylığını açıkladı
Sarıgül, kurultay öncesi başkanlık adaylığını açıkladı
Sarıgül, kurultay öncesi başkanlık adaylığını açıkladı
Sarıgül, kurultay öncesi başkanlık adaylığını açıkladı

Türkiye Değişim Partisi, Kurultay, Türkiye, Edirne, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Sarıgül, kurultay öncesi başkanlık adaylığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıgül, kurultay öncesi başkanlık adaylığını açıkladı - Son Dakika
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