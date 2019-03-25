Sarıgül Şişli'de Üçüncü Sırada"
1 saat önce
Şişli'de CHP ve DSP yarışı sürüyor.
Şişli
'de CHP
ve DSP yarışı sürüyor. Mustafa Sarıgül
'ün alacağı oy CHP'yi nasıl etkileyecek? Şişli Belediyesi
'nin borç sorunu nasıl çözülecek? Sosyal demokrat bir gelenekten gelen Şişli CHP Adayı Muammer Keskin
, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı. Kendisini CHP, İYİ Parti
ve Şişli Demokrasi Meclisi'nin adayı olarak tanımlayan Muammer Keskin iddialı konuştu. Şişli'den birinci parti olarak çıkacağını söyledi. Sarıgül'ün üçüncü sırada olduğunu savundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:01
CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı
İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu
Erdoğan'ın "Yavaş'ın Seçim Öncesi veya Sonrası Ne Olacağı Belli Değil" Çıkışına Yavaş'tan Yanıt
Son Dakika! 2018 Yılı İşsizlik Oranı Belli Oldu