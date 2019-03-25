Son Dakika Haberleri: Sarıgül Şişli'de Üçüncü Sırada"

Sarıgül Şişli'de Üçüncü Sırada"

1 saat önce

Şişli'de CHP ve DSP yarışı sürüyor.

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Şişli'de CHP ve DSP yarışı sürüyor. Mustafa Sarıgül'ün alacağı oy CHP'yi nasıl etkileyecek? Şişli Belediyesi'nin borç sorunu nasıl çözülecek? Sosyal demokrat bir gelenekten gelen Şişli CHP Adayı Muammer Keskin, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı. Kendisini CHP, İYİ Parti ve Şişli Demokrasi Meclisi'nin adayı olarak tanımlayan Muammer Keskin iddialı konuştu. Şişli'den birinci parti olarak çıkacağını söyledi. Sarıgül'ün üçüncü sırada olduğunu savundu.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:01 

Şişli Belediyesi, Muammer Keskin, Cumhuriyet Halk Partisi, Şişli, Güncel
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