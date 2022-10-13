SARIGÜL SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI, BÜTÜN ÜLKELERE GİDEBİLMELİ - Son Dakika
Üye Girişi

SARIGÜL SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI, BÜTÜN ÜLKELERE GİDEBİLMELİ

13.10.2022 16:05

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili, "TDP olarak önümüzdeki günlerde İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ziyaretimiz olacak.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili, "TDP olarak önümüzdeki günlerde İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ziyaretimiz olacak. Siyasi parti genel başkanları, demokratik bir şekilde bütün ülkelere gidebilmeli" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıgül, TDP'nin af çağrısında bulunduğunu belirterek, "Bugün 64'üncü cezaevinin önündeyim. Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimiz siyasi bir talep değil, tamamen vicdani bir taleptir. Pandemi koşulları münasebetiyle acil yargılamalar oldu. Gözden kaçan konular oldu. Şu anda cezaevlerinde 50 kişilik koğuşlarda çok daha fazla insan kalmakta. 285 bin kapasiteli cezaevlerinde, 300 binin üzerinde kader mahkumu var. 90 bin çocuğumuz cezaevlerinde uyuşturucu batağıyla karşı karşıya bırakıldı. Sadece uyuşturucu kullandıkları için cezaevlerinde bulunan binlerce kader mahkumu var. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Atalarımızın bize bıraktığı bu bayrağı bugüne kadar nasıl koruduysak bugünden sonra da ilelebet koruyacağız" diye konuştu.

'FUTBOLDA EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK YAPMALIYIZ'

Futbol takımlarının 8 yabancı futbolcu oynatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sarıgül, Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u eleştirerek, "Türkiye'de sahalara baktığımız zaman ne yazık ki bizim evlatlarımız oynamıyor. Bu da bizi çok üzüyor. Bu nedenle sahada 3 tane yabancı, 8 tane Türk futbolcu oynamalı. Takımlarda 10 tane yabancı var, 1 tane Türk yok. Futbolda ekonomik milliyetçilik yapmalıyız. O gelecek olan 3 tane yabancı da en kaliteli olmalıdır. Önemli oyuncular gelmeli ve onlardan da bir şey öğrenmeliyiz. Şu anda Türk futbolcularına bakıyorum, sahaya bakıyorum, adeta yabancıların bir cenneti haline gelmiş. Topa vurmasını bilmeyen, yabancı takımlarda oynuyor. Dünya kadar da para alıyor. Türk futbol takımına bakıyorsunuz, UEFA'da 10 basamak birden geriliyor. Almanya'dan bir tane hoca gelmiş. Bizim Türk hocaları kadar kapasitesi yok. 50 bin nüfuslu adaya gidip yenilip geliyoruz. O nedenle futbolda ekonomik milliyetçiliğe çağrıda bulunuyorum. Futbolda ekonomik milliyetçilik yapmalıyız" dedi.

'AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, TÜRKİYE'DEN ELİNİ ÇEK KARDEŞİM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti hakkında da değerlendirmede bulunan Sarıgül, "TDP olarak önümüzdeki günlerde İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ziyaretimiz olacak. Siyasi parti genel başkanları, demokratik bir şekilde bütün ülkelere gidebilmeli; bütün ülkelerde temaslarını yapabilmeli. Orada Amerika varsa burada Türkiye var. Amerikalılar, Amerika'nın menfaatini savunur. Ben de bayrağımızın menfaatlerini savunurum. Amerika'ya gittiğim zaman aynen şunu söylerim; Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'den elini çek kardeşim. Türkiye'deki huzursuzlukları sen yapıyorsun. Türkiye'de sınır ötesinde ne kadar operasyon varsa ve ne kadar şehit geliyorsa bu şehitlerimizin kanında Amerika'nın bayrağı vardır. Amerika'da şunu söylerim; Kürt yurttaşlarım kardeştir, kalleş olan Amerika'dır. Bir siyasi parti genel başkanı olarak hangi ülkeye gidiyorsam attığım her adımı, yaptığım bütün konuşmaları kamuoyu ile paylaşırım" diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hizb-i İslami Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIGÜL SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI, BÜTÜN ÜLKELERE GİDEBİLMELİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:32 Dini nikahlı eşini öldürüp cesedi yakan katilden kan donduran sözler: Cesedi yaktım ama cani değilim
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:13 Otobüse almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklanan şoför yaşamını yitirdi
17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 20:19:47. #1.13#
SON DAKİKA: SARIGÜL SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI, BÜTÜN ÜLKELERE GİDEBİLMELİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement