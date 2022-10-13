SARIGÜL: 'TÜRKİYE'Yİ KENDİ KENDİNE YETER HALE GETİRECEĞİZ'

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kayseri İl Başkanlığı açılışına katıldı. Basın açıklaması yapan Sarıgül, "TBMM, geçen yasama yılını açma kapamayla geçirdi. 3 ay tatil yaptıktan sonra toplandı. Doğal gaza ve mazota zam üstüne zam geliyor. Geçen yılın ekim ayında 1 litre mazot, 7 lira 65 kuruştu. Bugün 1 litre mazot, 28 lira 81 kuruş. Pahalılığı durdurmak istiyorsanız maliyetleri düşürmemiz lazım. Tarlada gözü olmayanın markette sözü olmaz. Çiftçiye, esnafa, nakliyeciye ucuz elektrik ve akaryakıt vermemiz lazım. Meclis, bunları konuşmalıydı. Kredi açmak müjde değildir. Müjde vermek istiyorsanız çiftçinin ve esnafın kredi faizlerini silmeniz, kira stopajını kaldırmanız, esnafa sicil affı çıkarmanız lazım. Halkımızın alım gücü kalmadı. Borç alıp, borç kapatarak yaşıyorlar. 60 bin engelli iş arıyor. 2 bin kişi alınıyor. En az 20 bin atama yapılmalı. Uzman çavuşlara kadro verilmesi lazım. Öğretmen maaşlarının yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması lazım. Çekte hapis cezasının kaldırılması, bir kereye mahsus ehliyet affı getirilmesi lazım" diye konuştu.

Türkiye'nin ham madde ithal ettiğini söyleyen Sarıgül, "Elektrik üretimimizin yarısını doğal gazdan ve ithal kömürden sağlıyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisine ağırlık verseydik bugün bu zamları yaşamazdık. Ekonomik milliyetçilik, rüzgar ve güneş enerjisine dönmek demektir. 20 yıldır ülkeyi yönetenler, 120 milyar dolarlık tarım ithalatı yaptılar. Bu paraları Kanada çiftçisine, Amerika çiftçisine vermek yerine bizim çiftçimize verseydik çiftçi de doyardı, Türkiye'yi de doyururdu. Doğal gazı, petrolü dışarıdan alıyoruz da buğdayı neden dışarıdan alıyoruz? 'Türkiye'nin petrolü yok' diyorlar. Türkiye'nin petrolü; çaydır, fındıktır, pamuktur, pancardır, tütündür. Değerini bilene bunlar petrolden kıymetlidir. Tütünümüz var, sigarayı yabancılar üretiyor; pancarımız var, şekeri ithal ediyoruz; fındığımız var, parayı İtalyan kazanıyor. Biz 1 kilo mal ihraç ediyoruz, 1,2 dolara satıyoruz. Biz bu ürünlerimizin değerini bileceğiz. Türkiye'yi kendi kendine yeter hale getireceğiz" dedi. (DHA)