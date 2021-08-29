Son dakika haberi: SARIGÜL TÜRKİYE'DE İKTİDARIN DEĞİŞMESİNE AMERİKA KARAR VEREMEZ - Son Dakika

BALIKESİR'de konuşan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Biden, lafa geldiği zaman demokrasi, özgürlük, insan hakları diyor. 'Türkiye'deki iktidarların değişmesine Amerika karar verir' diyor. Hayır, Türkiye'deki iktidarların değişmesine Amerika karar veremez, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşlarımız karar verir' dedi. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir'de, partisinin 1'inci olağan kongresinde yaptığı konuşmasında, Amerika'nın politikalarını eleştirdi. Türkiye'de topraklara ne ekilip, biçileceğinin kararını, Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosunun karar verebileceğini söyleyen Sarıgül, 'Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Türkiye'mize rol biçemez. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Biden, lafa geldiği zaman demokrasi diyor, özgürlük diyor, insan hakları diyor. Ama diyor ki, 'Türkiye'deki iktidarların değişmesine Amerika karar verir'. Hayır, Türkiye'deki iktidarların değişmesine Amerika karar veremez, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşlarımız karar verir' dedi.

'PUAN FARKI BİR OLSAYDI, MEYDANLARA ÇIKMAZDIK'

Muhalefet partilerinin, koltuklarını korumaya çalıştığını söyleyen Sarıgül, 'Muhalefet partileri, iktidar partisiyle puan farkını bire düşürse, bizim meydanlara çıkmamıza gerek yok. Ama bugüne kadar Ankara'daki muhalefet partileri yeteri kadar konuştular, sandığa yeteri kadar gittiler, hep sandığın dibinde kaldılar. Bugünden sonra konuşacak olan değişim, bugünden sonra konuşacak olan sizlersiniz. Türkiye Değişim Partisi, ilk turda hiçbir siyasi partiyle ve hiçbir ittifakla iş birliği yapmayacak. Çünkü Balıkesir'in köylerinde, mahallelerinde, sokaklarında, caddelerinde değişim adına gecesini gündüzüne katan, ben o evlatların alın terini ve emeğini kimsenin yanına bırakmam. O ittifak yapmak isteyen partiler ne yapıyor biliyor musunuz, onlar koltuklarını koruyorlar. Onlar Türkiye'yi korumuyorlar. Onlar diyorlar ki, 'İttifak yapalım da torbada bizim oyumuzun ne olduğu belli olmasın, biz günümüzü gün edelim.' Türkiye Değişim Partisi koltuğun peşinde koşmaz, Laik ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin peşinde koşar? diye konuştu.

'SİLAHLARINI TALİBAN'A BIRAKTILAR'

Sarıgül, sözlerini şu şekilde sürdürdü. Amerika ile Taliban anlaşmıştır. Amerika bütün silahlarını, tanklarını, toplarını Taliban'a teslim etmiştir ve Taliban yakında komşumuz İran'a savaş açarsa, gelen bilgiler bu doğrultudadır, bizim çok çok dikkatli olmamız lazım. Taliban'ın olayını, İran üzerinden Türkiye'ye bulaştırmak isteyen Amerika'nın oyunlarını bozacağız.?