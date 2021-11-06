SARIGÜL TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ OFSAYTA DÜŞMEYECEK - Son Dakika

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Partimiz vicdan, merhamet ve bereket çerçevesinde çalışan bir parti. Aylardır diğer partiler kim kimle ittifak yapacağını konuşuyor. Türkiye Değişim Partisi ofsayta düşmeyecek dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Konya İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Açılışta basın mensupları ile bir araya gelen Sarıgül, yaptığı açıklamada şunları söyledi

Partimiz vicdan, merhamet ve bereket çerçevesinde çalışan bir parti. Aylardır diğer partiler kim kimle ittifak yapacağını konuşuyor. Türkiye Değişim Partisi ofsayta düşmeyecek. Partimiz, milletimizin dertlerine derman olmaya devam edecek. O nedenle Türkiye Değişim Partisi işsizliği, pahalılığı, yoksulluğu ve tarımı gündemde tutmaya devam edecek. Çiftçilerimizin sorunlarını gündemde tutmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin sorunlarını, engellilerin sorunlarını Allah izin verirse gündemde tutmaya devam edeceğiz. İktidar olduğumuzda sorunları çözeceğiz. Önce hukukta ve demokraside evrensel hukuk kurallarına uyacağız. Ekonomide güven ortamını sağlayacağız. Şahıs çıkarları için değil üretime önem vereceğiz.